Nuovo allenatore Sampdoria, il grande sogno è Mancini! Serve un maxi sforzo per il romantico ritorno: il punto

Nuovo allenatore Sampdoria, il grande sogno è Mancini! Serve un maxi sforzo per il romantico ritorno: l’idea del club ligure per la panchina

La sconfitta contro il Frosinone ha riaperto con forza il dibattito interno in casa Sampdoria sul futuro della panchina e sul nuovo allenatore. Il momento dei blucerchiati è delicatissimo e il ko dell’ultimo turno ha riportato al centro delle discussioni la posizione dell’attuale guida tecnica. Come riferito da Il Secolo XIX, la crisi emersa dopo la partita ha evidenziato ancora una volta differenze profonde tra le varie componenti della società, con visioni opposte sulla strada da seguire per provare a rilanciare la stagione.

Da una parte c’è Matteo Manfredi, presidente del club ligure, che da tempo spingerebbe per un nuovo cambio di allenatore, il terzo dell’annata. Dall’altra c’è invece la cosiddetta componente inglese, riconducibile all’investitore Joseph Tey e al suo uomo di fiducia Nathan Walker, rappresentata operativamente dal ceo sport Jesper Fredberg, che sembrerebbe orientata verso una linea più prudente e attendista.

Il destino della gestione affidata a Salvatore Foti, allenatore in prima linea in questa fase, e ad Angelo Gregucci, tecnico ancora assente per motivi di salute, dovrebbe essere definito nelle prossime ore. Il nodo principale riguarda proprio la scelta tra continuità e nuova svolta, in un momento in cui la Samp ha bisogno di risultati immediati e di una scossa forte per uscire dalle difficoltà.

Nel frattempo prende quota anche una suggestione che accende la fantasia dell’ambiente doriano. Il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e oggi allenatore dell’Al Sadd. Il legame tra Mancini e la Sampdoria è profondo e noto, e la recente visita del tecnico al ritiro romano della squadra ha inevitabilmente alimentato le voci. In quell’occasione, Mancini ha salutato il figlio Andrea, oltre agli ex compagni Attilio Lombardo e Giovanni Invernizzi.

L’operazione, però, resta complessa. Mancini è legato al club qatariota da un contratto importante fino al 2027 e, per accettare un eventuale ritorno in blucerchiato, dovrebbe ridurre sensibilmente le proprie richieste economiche. Si parla di una cifra vicina ai due milioni di euro, comunque lontana da un’ipotesi simbolica fino a fine stagione.

In questo scenario potrebbe avere un ruolo anche Ernesto Furstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, sponsor del club e tifoso sampdoriano, che secondo le indiscrezioni sarebbe molto vicino a Mancini. Il sogno resta vivo, ma per trasformarlo in realtà serviranno una scelta societaria netta e un incastro economico tutt’altro che semplice.