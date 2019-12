Nuovo presidente per il Boca Juniors: si decide il futuro di De Rossi

Il neo presidente del Boca Juniors, Ameal, ha parlato di De Rossi aprendo all’addio: «Non sappiamo se rimarrà»

Futuro al Boca Juniors in bilico per Daniele De Rossi. Gli Xeneizes hanno eletto il nuovo presidente Jorge Ameal e la leggenda Riquelme come direttore generale. Il nuovo numero uno del club argentino ha parlato anche del futuro di Daniele De Rossi.

«Non sappiamo cosa farà De Rossi, se rimane, se continuerà a giocare….Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto»