Nuovo San Siro, il Comune di Milano fissa dei paletti

Il Nuovo San Siro ci sarà, ma il Comune di Milano ha fissato dei paletti da rispettare

Il Comune di Milano nell’ultima relazione presentata ha spiegato quali sono le motivazioni dietro all’assenso della costruzione del Nuovo San Siro e alcuni paletti.

Al centro dei paletti c’è, in particolare, il tema del rispetto dell’indice territoriale di 0,35 mq/mq. Inter e Milan nell’ultimo studio di fattibilità avevano aggiunto 46.679 metri quadrati di superficie lorde in più rispetto all’indice di 0,35 al fine di sostenere i costi della rifunzionalizzazione del Meazza, stimati in 79,9 milioni di euro complessivi. Da Palazzo Madama filtra un’opinione diversa: «Il parere dell’area Patrimonio immobiliare ha determinato la non congruità degli importi relativi al valore del diritto di superficie e il conseguente valore della rata annua proposti dalle società». A riportarlo è Calcio e Finanze.