Nuovo stadio Cagliari, ancora rinviato l’inizio dei lavori

Le procedure per arrivare all’inizio dei lavori del nuovo stadio del Cagliari hanno subito una battuta d’arresto

Come riporta il TG3 Sardegna ci sarebbero alcuni problemi per la conclusione delle procedure che porterebbero all’inizio dei lavori per il nuovo stadio del Cagliari.

Potrebbe lievitare fino a 120 milioni il costo per lo stadio, intanto la Regione risponde alla lettera del comune sul bisogno dei fondi, mancano almeno 30 milioni. L’hotel vista mare resta, ci sarà anche area congressi, ma il centro commerciale no. L’area destinata ai negozi è stata spazzata via. Il lievitare dei costi delle materie prime non perdona, il costo della nuova Unipol Domus potrebbe superare i 100 milioni di euro, fino a 120. Al Cagliari mancano 30 milioni, stima per difetto destinata a crescere. Cifra stimata dal sindaco Truzzu. La Regione si dice disposta a fare la propria parte ma aspetta il progetto da parte della società rossoblù, il presidente Giulini deve pesare ogni euro e per rispettare il piano finanziario ha bisogno di certezze per il finanziamento della Regione. Un po’, il cane che si morde la coda. Entro 3-4 mesi sono attesi e progetto contabile definitivi