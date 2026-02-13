Nuovo stadio Cagliari, attesa per la decisione finale: ecco quando ci sarà il vertice decisivo con FIGC e UEFA

Nuovo stadio Cagliari, cresce l’attesa per la decisione definitiva: mercoledì il confronto decisivo con FIGC e UEFA

La corsa per ospitare gli Europei di calcio del 2032 entra in un momento decisivo. Come riportato da L’Unione Sarda, mercoledì a Roma, nella sede della FIGC, è previsto un vertice tecnico che potrebbe segnare il futuro del nuovo stadio di Cagliari. Attorno al tavolo siederanno il sindaco Massimo Zedda, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, l’assessore Giuseppe Macciotta e il delegato UEFA Michele Uva.

Il nodo burocratico verso Euro 2032

L’incontro punta a sciogliere l’impasse amministrativa che rischia di estromettere Cagliari dalle cinque città italiane che la FIGC dovrà indicare entro ottobre. Il punto più delicato riguarda il Piano economico-finanziario: la giunta Zedda contesta la formula del “diritto di superficie” richiesta dal club, preferendo una “concessione d’uso” che mantenga la piena proprietà pubblica dell’area.

Stadio, canone e scadenze

Oltre alla natura del contratto, resta aperta la questione del canone: i 50 mila euro annui proposti da Giulini sono considerati insufficienti dal Comune. Intanto il tempo corre: i lavori dovranno necessariamente partire entro marzo 2027 per rispettare le tempistiche UEFA. La società rossoblù, assistita dallo studio Chiomenti, ha chiesto all’amministrazione comunale di formalizzare per iscritto le proprie posizioni prima del summit romano.

Il ruolo di Cagliari negli Europei

Per il Comune, ospitare Euro 2032 rappresenta un’occasione internazionale di enorme valore. Il rischio, però, è che il continuo rimpallo tra istituzioni e club faccia naufragare il progetto, lasciando la Sardegna fuori da un evento che potrebbe rilanciarne immagine e infrastrutture.