Nuovo stadio Milano, Sala: «Ora progetto di Inter e Milan mi piace»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2, si è nuovamente espresso a proposito dei progetti di Milan e Inter per l’area San Siro, dove potrebbe sorgere il nuovo stadio della città.

«A me l’idea che è stata presentata sulla rifunzionalizzazione di San Siro non dispiace. Ero più freddo all’inizio ma questo progetto lascia molto vedere e San Siro in qualche modo rimane, apre a molti sport con un progetto anche gratuito per la città. A me il progetto adesso piace di più, ancora non siamo arrivati a una sintesi, perché il tema di discussione sono i diritti volumetrici. E’ chiaro che le squadre non fanno lo stadio solo per la struttura in sé altrimenti non rientrerebbero dall’investimento, ma vogliono fare altro. C’è una discussione aperta».