Odriozola: ritorno al Real Madrid, ma la Fiorentina ci spera ancora

La Fiorentina sta continuando a seguire gli sviluppi sul ritorno di Odriozola al Real Madrid: difficile il rinnovo del prestito, ma…

Il ritorno al Real Madrid e poi si vedrà. Secondo quanto riporta Goal.com, Odriozola, in forza alla Fiorentina, dovrebbe tornare in Spagna in estate solo allora decidere il da farsi sul suo futuro.

Difficile la permanenza con i blancos e molto complicato il rinnovo del prestito con la Fiorentina: il giocatore piace ad Italiano, ma è coperto sul ruolo da Carvajal e Vasquez. La dirigenza viola rimane comunque vigile sui prossimi sviluppi.