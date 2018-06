Okaka, l’agente: «Bologna? E’ stimato da Inzaghi»

L’agente e fratello di Stefano Okaka ha aperto ad un passaggio al Bologna: il giocatore sarebbe contento di essere allenato da Inzaghi

Il Bologna è alla ricerca di un attaccante. Tra i nomi sondati c’è anche quello di Stefano Okaka, calciatore ex Roma ora al Watford. Il fratello e agente del giocatore, Carlo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così le voci di mercato: «Ho letto dell’interessamento del Bologna e che Stefano potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe Masina al Watford. Mio fratello sarebbe contento di essere allenato da Inzaghi e di poter lavorare con lui, visto che l’allenatore lo voleva anche al Milan. L’agente continua: «Per ora però non c’è stato alcun contatto. Difficile pensare ad uno scambio: il Watford infatti fa una valutazione molto alta di Stefano e sarebbe davvero impossibile vederlo come una parziale contropartita».