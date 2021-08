Ola Aina risponde agli haters: «Mi fate solo migliorare. Grazie!»

Ola Aina ha risposto agli hater che – durante il match di Coppa Italia contro la Cremonese – l’hanno fischiato ed insultato. Il messaggio del giocatore granata su twitter.

«A tutti i tifosi del Torino che mi hanno fischiato o detto buuu ogni volta che toccavo il pallone, voglio solo dire grazie! Gli “Hater” non fanno altro che farmi migliorare! Come squadra dovremmo essere sempre dalla stessa parte, non importa cosa succeda».

To all the Torino fans that were booing or whistling whenever I got the ball tonight, “THANKY YOU” doubter and haters WILL only make me better, we move 😂🤝.

As a club we should always stay together no matter what. #SFT

— olaoluwa aina (@Aina2Ola) August 15, 2021