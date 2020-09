Le formazioni ufficiali di Olanda e Polonia per la prima partita del Gruppo 1 di Nations League, lo stesso dell’Italia

I commissari tecnici di Olanda e Polonia hanno comunicato le proprie formazioni ufficiali per il match valido per la prima giornata del Gruppo 1 di Nations League, lo stesso dell’Italia. Cinque gli “italiani” in campo. Ecco gli schieramenti ufficiali:

Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, F. de Jong; Bergwijn, Depay, Promes.

Polonia (4-4-1-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Szymanski, Krychowiak, Klich, Jozwiak; Zielinsky; Piatek.