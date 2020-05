Olhanense a Cristiano Ronaldo: «Dio del calcio, aiutaci tu» – VIDEO

Il club portoghese Olhanense ha chiesto aiuto al fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo per poter giocare i playoff – VIDEO

L’Olhanense ha chiesto aiuto a Cristiano Ronaldo, dichiarando di voler disputare i playoff per la promozione nella seconda divisione portoghese dopo lo stop definitivo alla stagione 2019/20.

«Sei il Dio del calcio portoghese, per questo ci rivolgiamo a te. Il nostro club è stato escluso dalla promozione perché aveva un punto in meno di un’altra squadra di un’altra serie. Perché mai? Tutti i nostri sogni, la nostra passione e la nostra fiducia sono morti quel giorno in cui è uscita questa decisione inspiegabile. Cristiano, aiutaci a credere di poter ottenere giustizia e non vivere in un clima di costante sfiducia».