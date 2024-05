Olympiacos Fiorentina, ATENE BLINDATA per evitare problemi

Olympiacos Fiorentina, problemi di ordine pubblico in quel di Atene per la Finale di Conference. Ecco le ultime notizie

Tutto pronto per la finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina, ma l’atmosfera in quel di Atene è molto delicata del previsto.

Come riportato da Tuttomercatoweb, sono presenti addirittura 6000 agenti di polizia per la partita, ma non tutti in zona stadio: con controlli serratissimi nei vari punti pullman e metropolitane.