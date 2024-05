Olympiacos Fiorentina, Sottil: «Aspettavamo questa gara tutto l’anno. Assenza? Vi dico la verità, mi girano le scatole, ma sono carichissimo»

Riccardo Sottil, esterno d’attacco della Fiorentina, è intervenuto prima della finale di Conference League

Riccardo Sottil, ala della Fiorentina, è il grande assente della finale di Conference League ad Atene. L’infortunio lo terrà fuori per la sfida, ma il classe 1999 ha caricato così la squadra ai microfoni di Sky Sport.

ATTESA – «È un’attesa che si aspettava da tutto l’anno. Dopo la finale persa dello scorso anno, l’obiettivo era arrivare qui di nuovo per provare a fare qualcosa di unico, che rimarrebbe nella storia della Fiorentina. Siamo arrivati finalmente in finale dopo un anno duro, dopo una nuova salita ed è normale mi girino un po’ le scatole, ma sono qua con la squadra, sono carichissimo, ho visto tutti gli allenamenti. La squadra è carica, sono sicuro che farà un’ottima partita”.

FINALE – «Purtroppo nel calcio c’è una squadra che vince e una squadra che perde, come in tutti gli sport. La finale contro il West Ham penso che sia dimenticata, bisogna sempre guardare avanti nello sport e nella vita, ma siamo in finale per la seconda volta di fila in due anni e questo vuol dire fare grandi cose, grandi stagioni. Siamo un gruppo forte, di solito la squadra si rattrista demoralizza dopo una sconfitta, noi abbiamo fatto l’opposto. Dopo anche la finale persa in Coppa Italia siamo arrivati in semifinale e in finale di Conference, è spettacolare»