Olympiacos, accordo vicino con James Rodriguez: i dettagli

L’Olympiacos sta provando a piazzare il colpo di mercato delle ultime 24 ore, accordo vicino con James Rodriguez.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.gr, il colombiano starebbe per accettare la proposta di tornare a giocare in Europa. Il mercato in Grecia termina domani e l’Olympiacos avrebbe trovato l’accordo con l’Al Rayyan per un prestito e il pagamento di una parte dello stipendio dell’ex Real Madrid.