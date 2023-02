Olympiacos, ufficiale: Marcelo lascia il club dopo 5 mesi

Marcelo, ex difensore del Real Madrid, ha lasciato ufficialmente l’Olympiacos dopo solamente 5 mesi. Ecco il comunicato

COMUNICATO – L’intera famiglia Olympiacos desidera ringraziare Marcelo per la sua collaborazione e presenza all’Olympiacos. Il tempo che è rimasto con noi è stato breve ma sufficiente per creare legami eterni. Sa che in Grecia, al Pireo avrà sempre degli amici!