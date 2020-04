OMS: «In Italia tanti casi, ma ci sono sviluppi positivi»

Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Oms, ha dichiarato che ci sono miglioramenti nelle zone più colpite dal Covid-19

La situazione rimane seria e bisognerà fare attenzione a molte cose, ma ci sono miglioramenti nelle zone più colpite dal Covid-19. Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Oms, è intervenuto in conferenza stampa per spiegare cosa sta succedendo:

«La situazione rimane seria non uniforme. Spagna, Italia, Regno Unito, Germania e Francia hanno ancora il più alto numero di casi, ma in seguito alle misure di distanziamento vediamo un plateau o una riduzione nei nuovi casi, dobbiamo monitorare questo sviluppi positivi da vicino».