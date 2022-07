Inter, Onana: «Ho parlato con Eto’o, questa è una grande sfida» . Le parole del nuovo portiere nerazzurro

Il nuovo portiere dell’Inter Onana si è presentato ai microfoni di Inter TV: le sue dichiarazioni nel primo giorno da nerazzurro.

ETO’O – «La verità è che ho un rapporto fantastico con Eto’o, abbiamo anche giocato insieme a San Siro. Abbiamo parlato dell’Inter diverse volte, quando ero con la Nazionale e in altre occasioni, lui mi ha sempre parlato meravigliosamente di questo Club e mi ha sempre detto che l’Inter è perfetta per me, per il mio modo di giocare, per il mio stile di gioco. Per questo quando ho saputo dell’offerta dell’Inter, un grande Club che era interessato a me, non ho mai avuto dubbi, per me essere qui è il top, sono molto felice di essere qui».

INTER – «L’Inter è un grande club, ha sempre avuto buoni portieri, tra i quali quello che gioca attualmente. Sono tranquillo, sono io che devo scrivere la mia storia, è un grande club, è una grande sfida e a me piacciono le grandi sfide, il tempo dirà se sarò riuscito a vincerla. Ma sono molto fiducioso e felice di essere qui. Sono poche le cose che posso dire, non vedo l’ora di scendere in campo e lì si potrà vedere chi è il vero André».

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24.COM