Origi-Milan: fissato il giorno di visite mediche e firma. L’attaccante belga si legherà ai rossoneri dopo la finale di Champions

Divock Origi si trasferirà al Milan a parametro zero ed è atteso a Milano già da lunedì 30 maggio 2022.

Come riportato da Sky, l’attaccante belga giocherà sabato 28 maggio, in finale di Champions contro il Real Madrid, la sua ultima partita con la maglia del Liverpool. Origi si recherà quindi a Milano già il lunedì successivo alla finale per le visite mediche e la firma con il Milan.