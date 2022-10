Orlando: «Inzaghi al capolinea. Si sta deprimendo, la società non c’è più»

Duro commento sul complicato momento dell’Inter: Massimo Orlando si è espresso sulla crisi nerazzurra e Inzaghi a Tmw

LE PAROLE – «Inzaghi vive nella paura e questa la trasmetti ai giocatori, che reagiscono nel modo sbagliato. Non vedo come l’Inter possa venirne fuori, a meno che non pensi Inzaghi a un cambio modulo. Capolinea? Sì. L’Inter vive in un casino difficile da gestire. Per l’allenatore, i tifosi, una società che non c’è più. L’allenatore sente tutte queste insicurezze e si sta deprimendo. La sensazione è che senza risultati con Barcellona e nella prossima di campionato possa andare via».