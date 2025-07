Orsolini rivela: «Ho ricevuto delle chiamate da questi club, ma sul Bologna posso dirvi che...» - Calcio News 24

Orsolini tra presente e futuro: «Chiamate dall’Italia e dall’estero, ma resto a Bologna (salvo sorprese)». La situazione

Riccardo Orsolini, attaccante esterno del Bologna e volto noto del calcio italiano, ha parlato apertamente del suo futuro in un’intervista rilasciata dal ritiro estivo a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole hanno messo in evidenza un mix di attaccamento alla maglia rossoblù e apertura a nuove opportunità, lasciando intravedere uno scenario tutto da definire.

«L’Arabia Saudita? Diciamo che qualche chiamata è arrivata, sia da squadre italiane che estere», ha ammesso Orsolini, confermando così l’interesse concreto nei suoi confronti da parte di diversi club, nonostante non sia al centro di una trattativa ufficiale. L’attaccante ha però voluto rassicurare i tifosi bolognesi, specificando che al momento il suo presente resta sotto le Due Torri.

«Ho ancora un anno e mezzo di contratto – ha precisato –. Per ora dal club mi hanno solo detto: “Vai in ritiro e allenati”. Del rinnovo fino al 2029 non abbiamo ancora parlato. Sinceramente credo che la società, in questo momento, abbia altre priorità». Le parole di Orsolini lasciano intendere che un’eventuale trattativa per il prolungamento ci sarà, ma non a breve. Intanto, l’attaccante preferisce concentrarsi sulla preparazione estiva e sul lavoro con il nuovo tecnico Vincenzo Italiano.

Interrogato sulla possibilità di diventare il nuovo capitano del Bologna, Orsolini ha risposto con la maturità di chi conosce bene l’ambiente: «Essere capitano non significa solo indossare la fascia, ma aiutare i compagni, essere un riferimento, soprattutto per i più giovani. Io preferisco essere utile in campo e lasciare le etichette agli altri». Un atteggiamento che ben si sposa con la sua esperienza e il ruolo crescente nello spogliatoio felsineo.

Infine, un passaggio sulla Nazionale e sul nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso: «La sua chiamata mi ha fatto molto piacere. Abbiamo parlato recentemente e ritrovare l’azzurro nel finale della scorsa stagione è stato bello». Orsolini, dunque, non nasconde l’ambizione di continuare a far parte del progetto Italia, confermandosi uno dei profili offensivi più interessanti a disposizione.

Con il mercato ancora lungo e tante squadre alla ricerca di un esterno d’attacco, il nome di Orsolini resta uno dei più caldi. Ma per ora, Bologna può ancora contare sul suo numero 7.