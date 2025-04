Orsolini sempre più decisivo: un gol in fronte a Spalletti, ma nella sua testa c’è solo il Bologna: «Questa è la cosa più importante»

Ancora un gol per Riccardo Orsolini: l’esterno sempre più leader e con la rete segnata davanti a Spalletti torna di moda il suo nome per la nazionale

Riccardo Orsolini continua a lasciare il segno. Con un gol decisivo contro l’Empoli, l’attaccante del Bologna ha guidato la squadra verso una storica finale di Coppa Italia, la prima dal 1974. Una rete che non è sfuggita a Luciano Spalletti, presente in tribuna, mentre i tifosi rossoblù celebravano il momento cantando «Siete al Cinema». Vincenzo Italiano ha elogiato la sua prestazione, sottolineando quanto sia determinante per il Bologna, pur riconoscendo un errore in fase di costruzione. Orsolini, ora a quota 13 gol stagionali tra campionato e coppa, resta però concentrato solo sulla sua squadra: «Non mi piace parlare di ipoteca, c’è ancora una gara di ritorno da affrontare».

L’attenzione ora si sposta sulla seconda semifinale tra Milan e Inter, con il Bologna che attende di conoscere il proprio avversario. Ma intanto Orsolini si gode il momento, senza pensare troppo al futuro o alla possibilità di una chiamata in Nazionale: «Penso solo al Bologna, siamo una bellissima realtà e la maglia rossoblù è la cosa più importante». Tuttavia, come riportato da la Gazzetta dello Sport, con Spalletti, sugli spalti e una stagione da protagonista, la sua candidatura per la maglia Azzurra appare sempre più concreta.