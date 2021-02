Osimhen esce in barella: preoccupazione per l’attaccante del Napoli

Preoccupano le condizioni di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano esce in barella nel finale di Atalanta-Napoli. Le sue condizioni

Paura e preoccupazione per Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano del Napoli è stato trasportato fuori in barella dal campo dopo aver sbattuto la testa sul terreno di gioco.

Come rivelato da Sky Sport, Osimhen è stato immediatamente messo in un’ambulanza e trasportato in ospedale per le cure del caso. Osimhen ha ripreso conoscenza ma sarà sottoposto a tutti gli aggiornamenti del caso.