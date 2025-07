Osimhen Galatasaray, c’è il colpo di scena! L’attaccante diserta il ritiro del Napoli: manca ormai poco al suo addio? Le ultime

Osimhen Galatasaray, che colpo di scena! Diserta il ritiro del Napoli: manca poco al suo addio? Le ultimissime di mercato

Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe 1998 e capocannoniere della Serie A nel 2023, sembra ormai sul punto di salutare il Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il centravanti avrebbe preso una decisione definitiva: trasferirsi al Galatasaray, club turco in forte ascesa.

Assenza sospetta: Osimhen non si presenta al raduno del Napoli

Il giocatore era atteso a Castel Volturno per il raduno estivo del Napoli, ma ha fatto parlare di sé inviando al club un certificato medico che lo giustifica per motivi di salute. L’assenza ha immediatamente alimentato le voci di un trasferimento imminente, confermando il distacco sempre più evidente tra Osimhen e la società azzurra.

Trattativa tra Napoli e Galatasaray: offerta da 75 milioni

La trattativa fra il Napoli e il Galatasaray è entrata in una fase cruciale. Il club turco ha messo sul piatto una proposta da 75 milioni di euro, cifra che corrisponde esattamente alla clausola rescissoria dell’attaccante. L’offerta si articola in 40 milioni versati subito e altri 35 suddivisi in due rate da 17,5 milioni, da saldare entro maggio 2026 e maggio 2027. Un’operazione economicamente ambiziosa che sottolinea la volontà del Galatasaray di puntare su un profilo di livello internazionale.

Futuro deciso: Osimhen pronto per la Super Lig

La determinazione di Osimhen di vestire la maglia giallorossa del Galatasaray appare ormai una certezza. L’accordo personale con il club sarebbe già stato raggiunto, e i turchi sembrano intenzionati a chiudere l’operazione nelle prossime settimane. Se confermato, si tratterebbe di uno dei colpi di mercato più rilevanti dell’estate 2025.

Juventus tagliata fuori dalla corsa

Con la trattativa ormai in dirittura d’arrivo, il tentativo della Juventus di inserirsi nella corsa per il bomber nigeriano appare vano. Il club bianconero, alla ricerca di rinforzi in attacco, dovrà guardare altrove.