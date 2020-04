L’agente di Osimhen ha smentito un possibile trasferimento all’Inter a causa del problema legato al razzismo

L’agente di Victor Osimhen, giovane attaccante del Lille, ha escluso un possibile trasferimento in Italia a causa del problema legato al razzismo.

«Inter? Assolutamente no, non c’è nulla. Non credo possa completare il suo percorso di crescita in Italia, dove c’è un problema importante: il razzismo», ha concluso Jean-Gerard Benoit Czaika ai microfoni di interdipendenza.it.