Osimhen tra Napoli e Nigeria: continua il braccio di ferro

Osimhen è tornato ad allenarsi al Castelvolturno e tiene banco ancora il braccio di ferro tra Napoli e la federazione della Nigeria

Continua il braccio di ferro fra Napoli e Nigeria. Come riportato da Il Mattino, De Laurentis avrebbe invitato la federazione Nigeriana a Napoli per valutare le condizione di Osimhen.

L’attaccante è tornato ad allenarsi senza maschera protettiva a Castelvolturno, ma non è sicuramente pronto al rientro in campo. La Nigeria spinge per convocarlo comunque per la Coppa d’Africa, ma gli azzurri storcono il naso. Chi la spunterà?