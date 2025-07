Osimhen in Premier League: Arsenal e Manchester United potrebbe provare il colpo

Victor Osimhen per ora non è finito nel mirino delle big di Premier League, ma per Arsenal e Manchester United potrebbero cambiare idea

Victor Osimhen è uno dei nomi più caldi del mercato, ma sorprendentemente non figura tra i principali obiettivi di Arsenal e Manchester United, due big inglesi alla ricerca di un attaccante di peso. Una scelta che, probabilmente, potrebbero rimpiangere.

Dopo alcune vicende di mercato non semplici legate a Osimhen, molti club europei sembrano essersi tirati indietro. Tuttavia, per due squadre che hanno bisogno urgente di maggiore potenza offensiva, puntare sul centravanti nigeriano appare una scelta logica e vantaggiosa, soprattutto considerando che il suo contratto prevede una clausola rescissoria di 75 milioni di euro in scadenza il 15 luglio, data dopo la quale il Napoli potrebbe accettare offerte inferiori.

Osimhen ha più volte espresso il desiderio di giocare in Premier League, definendola un sogno da realizzare. Recentemente ha rifiutato la permanenza al Galatasaray, nonostante l’offerta economica e la disponibilità del club turco ad attivare la clausola di risoluzione, confermando di puntare a un trasferimento in Inghilterra.

Nel frattempo, Arsenal e Manchester United si stanno concentrando su altri profili, come Benjamin Sesko del RB Lipsia e Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, entrambi valutati intorno ai 70 milioni di sterline e con richieste salariali importanti che hanno complicato le trattative. Ciò, come riportato da Goal.com, potrebbe spingere i Gunners e i Red Devils a rivalutare Osimhen come soluzione più concreta e meno rischiosa, dato che ha già dimostrato di sapersi imporre nei principali campionati europei.

L’ingaggio richiesto dal nigeriano è elevato, circa 200.000 sterline a settimana, e questo rappresenta un ostacolo nell’era del fair play finanziario. Tuttavia, sia Arsenal che Manchester United potrebbero giustificare questa spesa viste le esigenze offensive: Osimhen garantisce gol e qualità, elementi fondamentali per l’assalto al titolo dei Gunners e la risalita degli uomini di Amorim dopo una stagione deludente.

In conclusione, con la scadenza della clausola che si avvicina, Arsenal e Manchester United devono decidere se affondare il colpo su Osimhen, un attaccante capace di fare la differenza e realizzare il sogno Premier League di un calciatore pronto a lasciare il segno.