Il Napoli ha trovato il suo portiere: il club azzurro pronto ad annunciare Ospina, estremo difensore in arrivo dall’Arsenal

David Ospina Ramirez sarà con ogni probabilità un nuovo giocatore del Napoli. Dopo gli arrivi di Meret e Karnezis, il club di Aurelio De Laurentiis completa il pacchetto degli estremi difensori con l’acquisto del colombiano. Il giocatore, che arriva dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto, stando a quanto riportato da Sky Sport, sarà già in Italia domani per svolgere le visite mediche con i partenopei. Con l’acquisto del portiere, il mercato degli azzurri dovrebbe essere concluso, almeno stando alle parole del presidente.