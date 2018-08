Unai Emery apre alla cessione di David Ospina, portiere seguito dal Napoli. Su di lui c’è anche il Besiktas

Unai Emery, allenatore dell’Arsenal, intervenuto in conferenza stampa a parlato di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni: «Oggi abbiamo incontrato i calciatori per comunicargli che non arriveranno altri giocatori e che solo in tre di loro potranno partire: Carl Jenkinson, David Ospina e Joel Campbell. Per loro ci sono diverse possibilità. Gli altri, invece, rimarranno con noi e devono concentrarsi solo sul lavoro».

Il portiere è nel mirino del Napoli, che viste le difficoltà per arrivare ad Ochoa, avrebbe deciso di puntare sull’estremo difensore colombiano. I partenopei, però, dovranno fare attenzione al Besiktas, forte sul giocatore.