Osti, che Samp: «Volevamo Defrel da anni. Inter? Speriamo nel momento no»

Le parole di Osti, direttore sportivo della Sampdoria, dopo l’exploit di inizio campionato: domenica prossima arriva l’Inter

L’ottimo inizio di stagione della Sampdoria ha rinfrancato l’ambiente blucerchiato. Il direttore sportivo della società, Carlo Osti, ne ha parlato questa mattina nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Anch’io Sport: «La squadra dimostra di aver assorbito le modifiche tattiche volute dal tecnico Giampaolo. Siamo contenti, siamo partiti molto bene e la sconfitta immeritata con l’Udinese ci ha dato la sveglia. Contro il Napoli abbiamo fatto una gara straordinaria, così come col Frosinone, gara iniziata bene e finita ancora meglio. Defrel? Non siamo sorpresi, questo è un calciatore che avevamo cercato anche in passato. Ha avuto una parentesi negativa a Roma, ma adesso si è inserito perfettamente nel nostro gioco».

Prosegue Osti: «Ma tutti i nostri attaccanti stanno bene, hanno segnato anche Quagliarella, Caprari e Kownacki. Gli schemi di Giampaolo funzionano a meraviglia e sono ancora validi al terzo anno. Giampaolo ha portato qualche modifica in difesa e adesso sembriamo più quadrati. Non ci poniamo obiettivi a inizio anno, non sappiamo quanto tempo ci vorrà perché si integrino i tanti ragazzi giovani che abbiamo in rosa. Speriamo di stare nella parte sinistra della classifica e se qualche big steccherà dovremo farci trovare pronti. Mi stupisce la falsa partenza dell’Inter, sono forti, speriamo che il loro momento negativo si prolunghi anche domenica prossima contro di noi».