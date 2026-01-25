Voti&Stats
Pagelle Atalanta Parma, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornata
Pagelle Atalanta Parma, i voti della sfida della Gewiss Stadium: analisi dei protagonisti della 22a giornata di Serie A
Si chiude Atalanta Parma,, sfida valida per la 22a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Gewiss Stadium.
I VOTI
ATALANTA – Carnesecchi 6.5; Scalvini 6.5, Djimsiti 6.5 (46′ Hien 6.5), Ahanor 6.5; Zappacosta 6, de Roon 7 (78′ Lookman sv), Ederson 6.5, Zalewski 6.5 (60′ Bernasconi 6.5); De Ketelaere 7.5 (72′ Pasalic 6.5), Raspadori 7; Scamacca 7 (60′ Krstovic 7).
PARMA – Corvi 5.5; Circati 5 (46′ Valeri 5.5), Troilo 4.5, Valenti 5; Delprato 5.5, Estevez 5.5 (46′ Oristanio 5), Keita 5.5 (85′ Ordonez sv), Sorensen 5.5 (64′ Ondrejka 5.5), Britschgi 4.5; Bernabé 5.5; Benedyczak 5.5 (46′ Pellegrino 5).
