Serie A
Pagelle Atalanta Udinese: Scamacca e Davis sono super, bocciati Kossounou e Samardzic
Pagelle Atalanta Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match della New Balance Arena, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Atalanta Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i nostri voti ai calciatori in campo.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossounou 5 (57’ Zalewski 6.5), Hien 6, Kolasinac 6.5 (87’ Djimsiti sv); Bellanova 5.5 (57’ Zappacosta 6), Musah 5.5 (46’ De Roon 6), Pasalic 6.5, Bernasconi 6; Samardzic 5 (57’ Krstovic 6.5), Sulemana 6; Scamacca 7.5. All. Palladino.
UDINESE (3-5-2): Okoye 5; Kristensen 6.5, Kabasele 6, Mlacic 5 (46’ Zarraga 6); Ehizibue 5.5, Ekkelenkamp 6.5, Karlstrom 6, Piotrowski 5.5 (62’ Miller 6), Kamara 6 (80’ Arizala sv); Zaniolo 6.5 (62’ Atta 6), Davis 7 (76’ Buksa 6). All. Runjaic.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...