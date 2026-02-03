Connect with us
Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. I VOTI

51 minuti ago

Pagelle Bologna Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Bologna Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:

PAGELLE BOLOGNA MILAN

BOLOGNA – Ravaglia 6,5; Zortea 5, Casale 4, Heggem 4,5, Miranda 4 (78′ Lykogiannis sv); Ferguson 5, Freuler 5 (65′ Moro 5); Orsolini 5 (54′ Bernardeschi 5,5), Odgaard 5, Rowe 4,5 (78′ Cambiaghi sv); Castro 5 (54′ Dallinga 5)

MILAN – Maignan 6; De Winter 6,5, Gabbia 6,5, Pavlovic 6,5; Athekame 6,5 (67′ Tomori 6), Fofana 6,5, Modric 7 (72′ Jashari 6), Rabiot 7,5, Bartesaghi 6,5 (84′ Estupinan sv); Loftus-Cheek 7,5 (67′ Ricci 6); Nkunku 7,5 (72′ Fullkrug 7,5).

