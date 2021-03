Pagelle Bulgaria Italia: Spinazzola macina chilometri, Belotti decisivo – VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022: pagelle Bulgaria Italia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Bulgaria e Italia, valido per la 2ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022.

TOP: Spinazzola

FLOP: Dimov

VOTI

BULGARIA – Iliev 6; Dimov 5, Bozhikov 6, Antov 6; Vitanov 5.5, Kostadinov 6 (61′ Malinov 5.5), Tsetanov 5.5, Chochev 6, Cicinho 5 (46′ Karagaren 6); Delev 5.5 (79′ Iliev A 6)., Galabinov 6.

ITALIA – Donnarumma 6; Florenzi 6 (66′ Di Lorenzo 6), Bonucci 6.5, Acerbi 6, Spinazzola 6.5; Barella 6, Sensi 5.5 (66′ Locatelli 7), Verratti 6; Chiesa 5.5 (74′ Bernardeschi 6), Belotti 7 (74′ Immobile 6), Insigne 6.