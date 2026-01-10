Voti&Stats
Pagelle Como Bologna, Baturina salva Fabregas, per i rossoblù fa tutto Cambiaghi
Pagelle Como Bologna, i voti del Sinigaglia: analisi dei protagonisti della 20ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida
Si chiude Como Bologna con il pareggio tra lagunari e rossoblù nella sfida valida per la 20ª giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Sinigaglia.
I VOTI
COMO – Butez 5.5; Van der Brempt 5 (63′ Posch 6), Diego Carlos 5.5, Kempf 6, Alberto Moreno 6 (84′ Baturina 7.5); Da Cunha 5 (57′ Caqueret 5.5), Perrone 6; Vojvoda 5 (57′ Kuhn 6), Nico Paz 6, Rodriguez 6; Douvikas 5.
BOLOGNA – Ravaglia 6; Zortea 5, Heggem 6, Lucumì 6 (26′ Vitik 6), Miranda 6; Freuler 6 (75′ Ferguson 6), Pobega 6.5 (83′ Sulemana 5); Rowe 6 (76′ Casale 6), Fabbian 6.5, Cambiaghi 6.5; Castro 6.5 (75′ Immobile 6).
