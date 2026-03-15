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Pagelle Como Roma, Douvikas e Diao cambiano la partita, male Koné ed Hermoso. I VOTI
Pagelle Como Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match del Sinigaglia, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Como Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26
COMO (3-4-2-1): Butez 6; Diego Carlos 6,5, Ramon 6,5, Kempf 6 (dal 46′ Douvikas 7); Smolcic 6,5, Da Cunha 6,5 (dall’87’ Brempt s.v), Sergi Roberto 4,5 (dal 46′ Diao 7), Alex Valle 7; Nico Paz 5 (dal 77′ J.Rodriguez 6,5), Caqueret 6 (dal 67′ Perrone 6); Baturina 7. All. Fabregas. 7
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6,5; Ghilardi 6, Mancini 5,5, Hermoso 5 (dal 70′ Ziolkowski 5,5); Celik 5,5 (dal 70′ Tsimikas 6), Koné 5, Cristante 5,5, Wesley 5,5; Pellegrini 6 (dal 67′ Pisilli 6), El Shaarawy 6,5; Malen 6 (dal 67′ Robinio Vaz 6). All. Gasperini. 5,5