Pagelle Genoa Atalanta, i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Genoa Atalanta: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Palladino ha vinto contro i rossoblù di De Rossi
Lo stadio Marassi ha vissuto Genoa Atalanta, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2025/26. La squadra di De Rossi ha ospitato quella di Palladino , protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop dei protagonisti della Sfida di Serie A
I VOTI
GENOA – Leali 4; Marcandalli 6, Otoa 6, Vasquez 6.5; Norton-Cuffy 4, Frendrup 6, Malinovskyi 5,5 (dal 67′ Thorsby 6), Ellertsson 6, Martin s.v (dal 5′ Sommariva 5); Vitinha 6 (dall’83’ Masini s.v), Ekuban 6.5 (dal 67′ Colombo ).
ATALANTA – Carnesecchi 6,5; De Roon 5, Hien 7.5, Kolasinac 6 (dall’82’ Krstovic s.v); Zappacosta 6.5 (dal 69′ Sulemana 6), Musah 5, Ederson 5.5 (dall’82’ Brescianini s.v), Bernasconi 5 (dal 69′ Zalewski 6,5); De Ketelaere 5, Scamacca 5,5, Maldini 6.5 (dal 57′ Samardzic 6).
