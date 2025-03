I Top e i Flop del match valido per i quarti di finale di Nations League: pagelle Germania Italia

I TOP e i FLOP del match valido per i quarti di finale di Nations League: pagelle Germania Italia.

Una gara pazza, vedendo la dinamica del risultato: 3-0 per i tedeschi dopo 45 minuti e un’impressione di assoluta superiorità; 3-3 il risultato finale, con persino qualche rimpianto per gli azzurri che si sono visti accordare un rigore sul 3-2 e poi tolto dal Var sul 3-3. Chi ha funzionato e chi no nelle due nazionali? Ecco le scelte

I TOP

Fa molto Kleindienst nell’economia dell’incontro, oltre alla bravura nel farsi trovare spesso smarcato, partecipando all’incontro con un forte spirito e ottime capacità di dialogo. É lui a procurarsi il rigore del vantaggio dei suoi. Ed è ancora lui a mettersi in evidenza deviando in rete con un colpo di testa il momentaneo 3-0. Unico errore: nella ripresa spreca una ripartenza per stanchezza, servendo debole Adeyemi tutto solo. Anche il nostro centravanti ha fatto un’ottima figura. Moise Kean ha confermato a Dortmund di avere la stella dalla sua perché la va a cercare. Riceve un pallone a inizio ripresa e centra subito la porta. Caricato dal gol, fa di meglio sul 3-2: palla da Raspadori, controllo, sfida Tah sull’1 vs 1 in area e trova il modo di bucare lui e Baumann.

I FLOP

Ahi, Neuer non c’è più e Ter Stegen è fermo ai box: Baumann non regala sicurezza, non offre la sensazione di poter fare la differenza anche se le conclusioni di Kean sono sassate. La Germania ha un problema portiere? Al futuro la risposta. Nell’Italia del primo tempo sono talmente tante le insufficienze che forzatamente si deve eleggere a peggiore in campo chi poi non ha partecipato alla ripresa. Tra Gatti e Maldini scegliamo il primo, che si è macchiato di un giallo per contenere Musiala, mentre il secondo si è sbattuto alquanto per far salire la squadra e un tiro al volo verso la porta l’ha fatto, pur non inquadrandola.