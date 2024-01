Pagelle Inter Verona, TOP e FLOP del match di San Siro

Le pagelle del match tra l’Inter e il Verona: dall’esplosione di Lautaro all’errore di Arnautovic fino al goal di Davide Frattesi

Inter Verona è stata una sfida avvincente, e nelle pagelle post partita non è impossibile fare qualche menzione d’onore. Partiamo dal migliore in campo: Lautaro Martinez (8), trascinatore di un gruppo che sta volando sempre di più. Dietro Pavard (6,5) ha fatto capire di essere ritornato in forma, Frattesi segna nel finale (7) mentre Arnautovic (4,5) imita Lukaku e si guadagna la palma del peggiore in campo.

In casa Verona un grandissimo Magnani (7) che beffa Marko e si dimostra decisivo per il pareggio gialloblu. Agrodolce invece Henry (5,5) che prima entra segnando subito dopo neanche un minuto e poi sbaglia il rigore alla fine.