Pagelle Jagiellonia Fiorentina, i TOP e FLOP della sfida! I viola volano grazie a Ranieri, Mandragora e Piccoli

Pagelle Jagiellonia Fiorentina: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per i playoff di Conference League 2025/2026.

La Fiorentina torna protagonista in Conference League, nella partita d’andata dei playoff di contro lo Jagiellonia. Per i viola era una sfida cruciale, in attesa della gara di ritorno al Franchi. Nonostante un possesso palla nettamente a favore dei padroni di casa (arrivato a toccare anche il 76% nella prima frazione), la Fiorentina sbanca lo Stadion Miejski di Bialystok con un secco 0-3 ai danni dello Jagiellonia. Nel primo tempo, su un terreno di gioco tutt’altro che perfetto, i polacchi tengono il pallino del gioco ma sbattono sistematicamente contro il muro ordinato dei viola. Nella ripresa, la squadra italiana sale in cattedra mostrando un cinismo letale: sblocca Ranieri, raddoppia Mandragora su punizione e chiude i conti Piccoli su rigore. Un successo d’oro in chiave qualificazione.

Ecco i Top e Flop della serata europea.

TOP & FLOP FIORENTINA

TOP – Luca Ranieri: Il capitano di serata sblocca una partita spigolosa e bloccata al 54′, svettando di testa su un cross ben calibrato da Fazzini. Dietro non sbaglia un intervento, guidando il reparto con autorevolezza. TOP – Rolando Mandragora: Fa da diga in mezzo al campo recuperando infiniti palloni. Al 66′ si regala una perla assoluta: un calcio di punizione mancino dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere avversario. TOP – Roberto Piccoli: Fa a sportellate per tutta la gara. La sua tenacia viene premiata all’80’, quando viene steso in area da Drachal: si incarica del rigore e spiazza freddamente Abramowicz per il 3-0.

FLOP – L’atteggiamento del primo tempo: Più che una bocciatura singola, a non convincere è stato il baricentro troppo basso dei primi 45 minuti. Lasciare l’iniziativa totale allo Jagiellonia poteva essere rischioso, sebbene la retroguardia non abbia sofferto veri pericoli.

TOP & FLOP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

TOP – Bartłomiej Wdowik: L’esterno polacco è senza dubbio il più pericoloso dei suoi. Lo si può proclamare con certezza come l’ultimo ad arrendersi, assieme all’impareggiabile pubblico che non ha mai smesso di sostenere la propria squadra, neanche sul 3-0 a sfavore. TOP – Alejandro Pozo: Nel primo tempo è la vera spina nel fianco della difesa viola. Dalla sua fascia nascono i cross più insidiosi per l’area di rigore italiana.

FLOP – Samed Bazdar: Si muove molto ma conclude malissimo. Ha un paio di occasioni, soprattutto di testa, ma la palla finisce sempre lontanissima dal bersaglio. Inconcludente. FLOP – Il possesso palla sterile: Chiudere una partita perdendo 3-0 in casa con oltre il 70% di possesso palla finale è l’emblema della sterilità offensiva. La squadra polacca ha fatto un lungo, infinito torello orizzontale, sbattendo costantemente contro il muro avversario senza mai trovare la via della porta.