Pagelle Juve Lecce, le contraddizioni: Nico Gonzalez bene o benissimo. Locatelli direttore d’orchestra nella normalità. N’Dri attivo, ma non troppo

Analizzando le prestazioni dei singoli, ci sono tre giocatori che dividono in modo abbastanza evidente: le valutazioni differiscono di un voto, che non è pochissimo. Ecco chi sono, due juventini e un leccese.

NICO GONZALEZ – Il Corriere della Sera lo promuove col 6,5: «Inserimenti, filtranti, acrobazie: insomma, vasto repertorio». É la valutazione mediana.

Agli estremi c’è il 6 del Corriere dello Sport: «Un erroraccio in disimpegno per centimetri non costa il pareggio. Pericoloso in mezza rovesciata ma stavolta gli manca qualcosa».

E, al contrario, il 7 de La Gazzetta dello Sport: «Un solo errore, la palla persa da cui nasce il palo di Krstovic. Poi tante cose buone tra tagli e guizzi. Rigenerato».

LOCATELLI – Il Corriere dello Sport lo esalta col 7: «Dirige l’orchestra alla perfezione: testa alta e compasso aperto per disegnare trame, come quando avvia l’azione del raddoppio».

A scalare in giù si trova il 6,5 de La Gazzetta dello Sport: «Sta più basso per lasciare campo a Thuram, però è intraprendente oltre che solido e preciso: cerca il lancio lungo e la giocata».

Solo 6 dal Corriere della Sera: «Due palle morbide, e un’affidabile copertura nella fase di non possesso».

N’DRI – Lui è il caso nel quale il confine è tra la sufficienza e il suo contrario. Promosso col 6,5 dal giornale romano: «Vivace e pungente, fa tutto a grande velocità». Conferma Gazzetta: «Molto attivo nel finale». 5,5, invece, dal Corriere della Sera: «Due sgasate».