Voti&Stats
Pagelle Maccabi Tel Aviv Bologna, ecco i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Pagelle Maccabi Tel Aviv Bologna: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per l’ 8a giornata di Europa League 2025/2026. I voti
I voti ai protagonisti della sfida Maccabi Tel Aviv Bologna. Ecco le valutazioni per la partita valida per l’ ottava e ultima giornata di Europa League:
I VOTI
MACCABI – Melika 5; Ben Hemo 5,5 (dal 78′ Shahar 6); Heitor 6; Shlomo 4,5 (dal 51′ Asante 6); Ben Harosh 5,5; Andrade 5 (dal 51′ Varela 6); Lederman 5; Sissokho 6,5; Revivo 5,5; Dor Peretz 5,5 (dal 78′ Davida 6); Madmon 5 (dal 67′ Ben Simon 6). All. Dan Romann 5,5.
BOLOGNA – Skorupski 6, Zortea 6,5, Vitik 6, Casale 6,5, Miranda 6,5, Freuler 6,5, Moro 6,5, Orsolini 7, Ferguson 6, Rowe 7, Castro 6. Sostituti: Bernardeschi 6,5, Cambiaghi 6,5, Dallinga 6, Pobega 6,5, Odgaard sv
LEGGI ANCHE – Europa League 2025/2026: calendario, risultati, classifica