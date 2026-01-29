Connect with us

Voti&Stats

Pagelle Maccabi Tel Aviv Bologna, ecco i TOP e FLOP della sfida di Europa League

Published

60 minuti ago

on

By

Orsolini Classifica marcatori Serie A

Pagelle Maccabi Tel Aviv Bologna: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per l’ 8a giornata di Europa League 2025/2026. I voti

I voti ai protagonisti della sfida Maccabi Tel Aviv Bologna. Ecco le valutazioni per la partita valida per l’ ottava e ultima giornata di Europa League:

I VOTI

MACCABI – Melika 5; Ben Hemo 5,5 (dal 78′ Shahar 6); Heitor 6; Shlomo 4,5 (dal 51′ Asante 6); Ben Harosh 5,5; Andrade 5 (dal 51′ Varela 6); Lederman 5; Sissokho 6,5; Revivo 5,5; Dor Peretz 5,5 (dal 78′ Davida 6); Madmon 5 (dal 67′ Ben Simon 6). All. Dan Romann 5,5.

BOLOGNA – Skorupski 6, Zortea 6,5, Vitik 6, Casale 6,5, Miranda 6,5, Freuler 6,5, Moro 6,5, Orsolini 7, Ferguson 6, Rowe 7, Castro 6. Sostituti: Bernardeschi 6,5, Cambiaghi 6,5, Dallinga 6, Pobega 6,5, Odgaard sv

LEGGI ANCHE – Europa League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News4 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×