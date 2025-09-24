Europa League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

L’Europa League 2025/2026 sarà la 55ª edizione (la 16ª con l’attuale denominazione) della competizione europea, la seconda con il nuovo formato a girone unico con 36 squadre partecipanti. Organizzato dall’UEFA, il torneo, dopo i turni preliminari, è iniziato martedì 24 settembre con le prime partite della 1ª giornata della Fase campionato, e si concluderà con la finale della Vodafone Arena di Istanbul mercoledì 20 maggio 2026.

Al via della competizione anche due squadre italiane: il Bologna di Vincenzo Italiano, vincitore della scorsa Coppa Italia, e la Roma, 5ª classificata nell’ultima Serie A, passata sotto la conduzione tecnica di Gian Piero Gasperini.

La scorsa edizione della competizione aveva visto il trionfo del Tottenham Hotspur di Ange Postecoglu. Gli Spurs hanno sconfitto in finale per 1-0 il Manchester United nel derby inglese.

I vincitori dell’Europa League 2025/2026 otterranno la possibilità di sfidare i vincitori della UEFA Champions League 2025-2026 nella Supercoppa Europea 2026, e la possibilità di partecipare alla Fase campionato della Champions League 2026/2027.

Il Formato

SQUADRE PARTECIPANTI: 36;

36; FORMULA: si parte con una “Fase campionato” che si giocherà da settembre a gennaio e di conseguenza una classifica generale . Nella Fase campionato ciascuna delle squadre partecipanti gioca 8 gare, di cui 4 in casa e 4 in trasferta . Le ultime 12 squadre (dal 25° al 36° posto) in classifica vengono eliminate , e non sono ripescate in Conference League, mentre le restanti 24 accedono alla Fase ad eliminazione diretta . Quest’ultima funzionerà così: i club dal 1° all’8° posto del girone unico si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale , mentre i club dal 9° al 24° posto disputeranno un turno preliminare di spareggi e le vincenti andranno agli ottavi. Dagli ottavi in poi il torneo procederà fino alla finale;

le gare di Europa League si giocheranno come sempre , ma, con una novità confermata, Per quanto riguarda gli orari, sono state confermate le (orario italiano), con la per le gare disputate in zone con fuso orario rilevante (2 o più ore in aggiunta al fuso orario dell’Europa Centrale); IL TABELLONE: per quanto riguarda il tabellone della Fase ad eliminazione diretta, con il nuovo formato sarà prestabilito come accade ad esempio nei Mondiali e dipenderà dal piazzamento nel girone unico. Le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi affronteranno le vincenti dei playoff, e in base alla classifica le squadre piazzatesi ai primi posti saranno posizionate agli opposti del tabellone. Questo per far sì che le squadre di vertice della Fase campionato si affrontino solo nei turni conclusivi dell’Europa League (semifinali e finali).

Le squadre

Queste le 36 squadre dell’Europa League 2025/2026 suddivise per Paese:

AUSTRIA (2 squadre): Salisburgo, Sturm Graz;

Salisburgo, Sturm Graz; BELGIO (1 squadra): Genk;

Genk; BULGARIA (1 squadra): Ludogorets;

Ludogorets; CROAZIA (1 squadra): Dinamo Zagabria;

Dinamo Zagabria; DANIMARCA (1 squadra): Midtjylland;

Midtjylland; FRANCIA (3 squadre): Lille, Olympique Lione, Nizza;

Lille, Olympique Lione, Nizza; GERMANIA (2 squadre): Friburgo, Stoccarda;

Friburgo, Stoccarda; GRECIA (2 squadre): Panathinaikos, PAOK Salonicco;

Panathinaikos, PAOK Salonicco; INGHILTERRA (2 squadre): Aston Villa, Nottingham Forest;

Aston Villa, Nottingham Forest; ISRAELE (1 squadra): Maccabi Tel-Aviv;

Maccabi Tel-Aviv; ITALIA (2 squadre): Bologna, Roma;

Bologna, Roma; NORVEGIA (1 squadra): Brann;

Brann; OLANDA (3 squadre): Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht;

Feyenoord, Go Ahead Eagles, Utrecht; PORTOGALLO (2 squadre): Braga, Porto;

Braga, Porto; REPUBBLICA CECA (1 squadra): Viktoria Plzen;

Viktoria Plzen; ROMANIA (1 squadra): Steaua Bucarest;

Steaua Bucarest; SCOZIA (2 squadre): Celtic, Rangers;

Celtic, Rangers; SERBIA (1 squadra): Stella Rossa;

Stella Rossa; SPAGNA (2 squadre): Betis, Celta Vigo;

Betis, Celta Vigo; SVEZIA (1 squadra): Malmö;

Malmö; SVIZZERA (2 squadre): Basilea, Young Boys;

Basilea, Young Boys; TURCHIA (1 squadra): Fenerbahçe;

Fenerbahçe; UNGHERIA (1 squadra): Ferencváros.

Tutti i sorteggi saranno effettuati nel quartier generale dell’UEFA, a Nyon, in Svizzera, fatta eccezione per quello della Fase Campionato che si è svolto a Montecarlo.

Venerdì 29 agosto 2025: sorteggio Fase campionato;

Venerdì 30 gennaio 2025: sorteggio Spareggi (Sedicesimi di finale);

Venerdì 27 febbraio 2025: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

L’Europa League 2025/2026, preceduta dai Turni preliminari di qualificazione, inizia mercoledì 24 settembre 2025 e si conclude con la finale mercoledì 20 maggio 2026, in programma alla Vodafone Arena di Istanbul.

La Fase Campionato dell’Europa League 2025/2026 inizia mercoledì 24 settembre e si conclude giovedì 30 gennaio 2025.

1ª GIORNATA: 24-25 settembre 2025

24-25 settembre 2025 2ª GIORNATA: 2 ottobre 2025

2 ottobre 2025 3ª GIORNATA: 23 ottobre 2025

23 ottobre 2025 4ª GIORNATA: 6 novembre 2025

6 novembre 2025 5ª GIORNATA: 27 novembre 2025

27 novembre 2025 6ª GIORNATA: 11 dicembre 2025

11 dicembre 2025 7ª GIORNATA: 22 gennaio 2025

22 gennaio 2025 8ª GIORNATA: 29 gennaio 2025

La Fase ad eliminazione diretta dell’Europa League 2025/2026 inizia giovedì 19 febbraio 2025 e si concluderà con la finale di mercoledì 20 maggio 2026 a Istanbul.

SPAREGGI ( SEDICESIMI DI FINALE): 19 febbraio 2026 (andata)-26 febbraio 2026 (ritorno);

( 19 febbraio 2026 (andata)-26 febbraio 2026 (ritorno); OTTAVI DI FINALE: 12 marzo 2026 (andata)-19 marzo 2026 (ritorno);

12 marzo 2026 (andata)-19 marzo 2026 (ritorno); QUARTI DI FINALE: 9 aprile 2026 (andata)-16 aprile 2026 (ritorno);

9 aprile 2026 (andata)-16 aprile 2026 (ritorno); SEMIFINALI: 30 aprile 2026 (andata)-7 maggio 2026 (ritorno);

30 aprile 2026 (andata)-7 maggio 2026 (ritorno); FINALE (Vodafone Arena – Istanbul): 20 Maggio 2026.

Sorteggio Fase campionato Europa League 2025/2026

Il sorteggio della Fase campionato si è svolto venerdì 29 agosto 2025 alle 13 a Montecarlo. Le 36 squadre della Champions League 2024/2025 sono state suddivise in 4 fasce da 9 squadre in base al ranking UEFA.

Fasce sorteggio Europa League

FASCIA 1

ROMA (ITA)

Porto (POR)

Rangers (SCO)

Feyenoord (OLA)

Lille (FRA)

Dinamo Zagabria (CRO)

Real Betis (SPA)

Salisburgo (AUT)

Aston Villa (ING)

FASCIA 2

Fenerbahçe (TUR)

Braga (POR)

Stella Rossa (SER)

Olympique Lione (FRA)

PAOK Salonicco (GRE)

Viktoria Plzeň (REC)

Ferencváros (UNG)

Celtic (SCO)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

FASCIA 3

Young Boys (SVI)

Basilea (SVI)

Midtjylland (DAN)

Friburgo (GER)

Ludogorets (BUL)

Nottingham Forest (ING)

Sturm Graz (AUT)

Steaua Bucarest (ROM)

Nizza (FRA)

FASCIA 4

BOLOGNA (ITA)

Celta Vigo (SPA)

Stoccarda (GER)

Panathinaikos (GRE)

Malmö (SVE)

Go Ahead Eagles (OLA)

Utrecht (OLA)

Genk (BEL)

Brann (NOR)

Come funziona il sorteggio

Dopo la suddivisione delle 36 squadre in 4 Fasce in base al ranking UEFA, il sorteggio è stato eseguito interamente in formato digitale, tramite un software automatizzato appositamente progettato. L’intero processo di estrazione digitale è stato revisionato e verificato da un revisore esterno designato.

Il software è stato utilizzato per sorteggiare, in modo digitale e casuale, una squadra dalla prima fascia e le sue otto avversarie; due da ciascuna fascia in ordine (fascia 1, fascia 2, fascia 3, fascia 4), indicando per ciascuna avversaria se giocherà in casa o in trasferta. La stessa procedura è stata ripetuta per tutte le squadre rimanenti della prima fascia, seguite da tutte le squadre delle fasce rimanenti (2, 3 e 4), tenendo conto degli avversari già sorteggiati. Il software garantisce sempre che venga effettuata un’assegnazione valida, assicurando che il sorteggio completo e il calendario delle partite in linea con il calendario della competizione possano essere completati per tutte le squadre, fornendo così un sorteggio completo.

Avversari e partite in casa e in trasferta sono state svelate fascia dopo fascia, a partire dalla prima e finendo con la quarta.

nome della squadra estratta. Le due avversarie della prima fascia di questa squadra sono già determinate dal sorteggio delle squadre della fascia 1.

Quindi, il software estrae, con la stessa procedura descritta per la fascia 1, due avversarie da ciascuna delle rimanenti fasce (2, 3 e 4), specificando per ogni avversaria se gioca in casa o in trasferta. La procedura viene quindi ripetuta per le restanti squadre della fascia 2. Per la Fascia 3 essendo già note le avversarie delle prime due fasce, vengono sorteggiate solo le avversarie delle fasce 3 e 4. Per la Fascia 4, esclusivamente le avversarie di quella fascia.

Calendario Europa League 2025/2026

Il calendario dell’Europa League 2025/2026 è stato annunciato domenica 31 agosto. Questo il programma delle

Fase campionato Europa League 2024/2025

1ª GIORNATA (24-25 settembre 2025)

Martedì 24 settembre 2025, ore 18.45, PAOK Salonicco-Maccabi Tel Aviv

Martedì 24 settembre 2025, ore 18.45, Midtjylland-Sturm Graz

Martedì 24 settembre 2025, ore 21.00, Dinamo Zagabria-Fenerbahçe

Martedì 24 settembre 2025, ore 21.00, Betis-Nottingham Forest

Martedì 24 settembre 2025, ore 21.00, Braga-Feyenoord

Martedì 24 settembre 2025, ore 21.00, Stella Rossa-Celtic

Mercoledì 24 settembre 2025, ore 21.00, Friburgo-Basilea

Mercoledì 24 settembre 2025, ore 21.00, Nizza-ROMA

Mercoledì 24 settembre 2025, ore 21.00, Malmö-Ludogorets

Giovedì 25 settembre 2025, ore 18.45, Lilla-Brann

Giovedì 25 settembre 2025, ore 18.45, Go Ahead Eagles-Steaua Bucarest

Giovedì 25 settembre 2025, ore 21.00, Rangers-Genk

Giovedì 25 settembre 2025, ore 21.00, Salisburgo-Porto

Giovedì 25 settembre 2025, ore 21.00, Aston Villa-BOLOGNA

Giovedì 25 settembre 2025, ore 21.00, Ferencváros-Viktoria Plzen

Giovedì 25 settembre 2025, ore 21.00, Young Boys-Panathinaikos

Giovedì 25 settembre 2025, ore 21.00, Stoccarda-Celta Vigo

Giovedì 25 settembre 2025, ore 21.00, Utrecht-Olympique Lione

2ª GIORNATA (2 ottobre 2025)

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, ROMA-Lille

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Fenerbahçe-Nizza

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Viktoria Plzen-Malmö

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Celtic-Braga

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Ludogorets-Betis

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Steaua Bucarest-Young Boys

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, BOLOGNA-Friburgo

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Panathinaikos-Go Ahead Eagles

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Brann-Utrecht

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Porto-Stella Rossa

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Feyenoord-Aston Villa

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Olympique Lione-Salisburgo

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Basilea-Stoccarda

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Nottingham Forest-Midtjylland

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Sturm Graz-Rangers

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Celta Vigo-PAOK Salonicco

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Genk-Ferencváros

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE 2025/2026

Legenda

VERDE SCURO = Qualificate direttamente agli ottavi di finale

VERDE CHIARO = Qualificate agli spareggi (sedicesimi di finale)