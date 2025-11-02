Voti&Stats
Pagelle Milan Roma, ecco i TOP e FLOP della super sfida del campionato di Serie A: ecco le valutazioni
Pagelle Milan Roma: ecco i TOP e FLOP della squadra di Allegri e i giallorossi di Gasperini. Le valutazioni del match di San Siro
Big match a San Siro per la 10ª giornata di Serie A 2025/26: Milan e Roma si sono affrontate in una sfida che profuma di alta classifica e che pesa già tantissimo sugli equilibri del campionato. Vittoria dei rossoneri per 1-0 e tanto da sottolineare nel merito delle prestazione individuali.
TOP
- Leao (Milan): Decisivo nell’azione del gol di Pavlovic, dimostra ancora una volta la sua capacità di spaccare le partite con accelerazioni e dribbling. Nel secondo tempo crea diverse occasioni, mostrando un grande impegno anche se a volte pecca in lucidità sotto porta.
- Svilar (Roma): Il portiere giallorosso è autore di diversi interventi provvidenziali che tengono in vita la Roma, soprattutto nel secondo tempo. Compie parate su Ricci, Fofana e Leao, mostrando reattività e sicurezza.
- Soulé (Roma): Nel primo tempo è il migliore in campo per la Roma, creando diverse occasioni con cross precisi e giocate di qualità che mettono in difficoltà la difesa rossonera. La sua vivacità è un faro per la squadra di Gasperini.
- Pavlovic (Milan): Si fa trovare pronto al suo appuntamento con il gol, sfruttando al meglio l’assist di Leao per portare in vantaggio il Milan. Una presenza importante in area di rigore.
- Maignan (Milan): Inizia la partita con un errore in costruzione che regala un’occasione a Cristante. Decisivo sul risultato con la parata sul rigore di Dybala: la sfida con la Joya la vince lui ed è un intervento che vale tre punti.
FLOP
- Dybala (Roma): Il fuoriclasse argentino ha sul piede diverse occasioni, ma non riesce a concretizzarle, sbagliando un gol da quasi fuoriclasse nel primo tempo (esterno sinistro fuori) e, soprattutto, fallendo un rigore decisivo nel finale che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. Esce per infortunio.
- Fofana (Milan): Si divora un gol nel primo tempo calciando fuori da ottima posizione e, nel finale, causa il rigore per la Roma con un braccio alzato in area, macchiando una prestazione altrimenti discreta.
- Celik (Roma): Nonostante una buona giocata nel primo tempo, commette un fallo su Leao che gli costa un’ammonizione e mostra qualche incertezza difensiva.
- Gasperini (Roma). La sostituzione di Soulé, il migliore nel primo tempo, appare sorprendente e forse priva la Roma di una spinta offensiva preziosa nel momento in cui il Milan prende il sopravvento. Molte perplessità per quanto visto a inizio ripresa, la Roma è totalmente in balia del Diavolo.
