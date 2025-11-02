Pagelle Milan Roma, ecco i TOP e FLOP della super sfida del campionato di Serie A: ecco le valutazioni

Pagelle Milan Roma: ecco i TOP e FLOP della squadra di Allegri e i giallorossi di Gasperini. Le valutazioni del match di San Siro

Big match a San Siro per la 10ª giornata di Serie A 2025/26: Milan e Roma si sono affrontate in una sfida che profuma di alta classifica e che pesa già tantissimo sugli equilibri del campionato. Vittoria dei rossoneri per 1-0 e tanto da sottolineare nel merito delle prestazione individuali.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

TOP

Leao (Milan): Decisivo nell’azione del gol di Pavlovic, dimostra ancora una volta la sua capacità di spaccare le partite con accelerazioni e dribbling. Nel secondo tempo crea diverse occasioni, mostrando un grande impegno anche se a volte pecca in lucidità sotto porta.

Decisivo nell’azione del gol di Pavlovic, dimostra ancora una volta la sua capacità di spaccare le partite con accelerazioni e dribbling. Nel secondo tempo crea diverse occasioni, mostrando un grande impegno anche se a volte pecca in lucidità sotto porta. Svilar (Roma): Il portiere giallorosso è autore di diversi interventi provvidenziali che tengono in vita la Roma, soprattutto nel secondo tempo. Compie parate su Ricci, Fofana e Leao, mostrando reattività e sicurezza.

Il portiere giallorosso è autore di diversi interventi provvidenziali che tengono in vita la Roma, soprattutto nel secondo tempo. Compie parate su Ricci, Fofana e Leao, mostrando reattività e sicurezza. Soulé (Roma): Nel primo tempo è il migliore in campo per la Roma, creando diverse occasioni con cross precisi e giocate di qualità che mettono in difficoltà la difesa rossonera. La sua vivacità è un faro per la squadra di Gasperini.

Nel primo tempo è il migliore in campo per la Roma, creando diverse occasioni con cross precisi e giocate di qualità che mettono in difficoltà la difesa rossonera. La sua vivacità è un faro per la squadra di Gasperini. Pavlovic (Milan): Si fa trovare pronto al suo appuntamento con il gol, sfruttando al meglio l’assist di Leao per portare in vantaggio il Milan. Una presenza importante in area di rigore.

Si fa trovare pronto al suo appuntamento con il gol, sfruttando al meglio l’assist di Leao per portare in vantaggio il Milan. Una presenza importante in area di rigore. Maignan (Milan): Inizia la partita con un errore in costruzione che regala un’occasione a Cristante. Decisivo sul risultato con la parata sul rigore di Dybala: la sfida con la Joya la vince lui ed è un intervento che vale tre punti.

FLOP