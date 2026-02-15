Connect with us
Pagelle Napoli Roma: Malen alieno, Spinazzola eterno. Prima volta (decisiva) per Alisson Santos VOTI

46 minuti ago

alisson santos

Pagelle Napoli Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26

NAPOLI: Milinkovic-Savic 6,5, Beukema 5, Rrahmani 5 (70′ Olivera 6), Buongiorno 5; Gutierrez 5, Elmas 6,5 (79′ Gilmour SV), Lobotka 5,5, Spinazzola 7 (70′ Alisson Santos 7,5); Politano 5,5 (84′ Mazzocchi SV), Vergara 5,5 (79′ Giovane SV); Hojlund 5,5. All. Conte 6.5

ROMA: Svilar 7; Mancini 5, Ndicka 6,5, Ghilardi 6,5; Celik 5,5, Pisilli 6,5 (64′ El Aynaoui 6), Cristante 6, Wesley 7 (73′ Tsimikas 6); Zaragoza 6,5 (46′ Soulé 5), Pellegrini 6 (64′ Venturino 6); Malen 7,5 (73′ Vaz 5.5). All. Gasperini 6.5

