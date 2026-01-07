Voti&Stats
Pagelle Napoli Verona: Di Lorenzo e McTominay suonano la riscossa. Orban scatenato in attacco
Pagelle Napoli Verona, i voti del Maradona: analisi dei protagonisti della 19ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida
Si chiude Napoli Verona con un pareggio nella sfida valida per la 19ª giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Maradona.
I VOTI
NAPOLI: Milinkovic-Savic 5; Di Lorenzo 7, Rrahmani 5, Buongiorno 5; Politano 5, Lobotka 5,5, McTominay 7, Gutierrez 5,5 (55′ Spinazzola 6,5); Elmas 5.5 (62′ Marianucci 6), Lang 5 (76′ Lucca sv); Hojlund 5.
VERONA: Montipò 5.5; Nunez 6, Bella-Kotchap 7, Valentini 6,5; Bradaric 6.5 (78′ Nelsson sv), Niasse 7 (86′ Serdar sv), Gagliardini 6.5, Bernede 7, Frese 7; Sarr 6.5 (64′ Giovane 5), Orban 7 (86′ Mosquera sv).
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
SCOPRI LA PROMO GOLDBET