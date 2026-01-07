Pagelle Parma Inter: analisi dei protagonisti della 19ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida

Si chiude Parma Inter con il successo per 2-0 per i nerazzurri, sfida valida per la 19ª giornata di Serie A. Di seguito Top e Flop della sfida.

L’Inter di Cristian Chivu espugna il Tardini superando per 2-0 un Parma tenace. Dopo un primo tempo equilibrato, dove Bisseck colpisce un legno per poi essere imitato da Ondrejka, i nerazzurri sbloccano il match al 42′ grazie a Federico Dimarco, la cui rete viene convalidata solo dopo l’intervento del VAR. Nella ripresa l’Inter spreca l’inverosimile per chiudere i conti, in particolare con un errore clamoroso di Sucic. Al 97′, in pieno forcing ducale, il neoentrato Thuram chiude i conti in contropiede, regalando tre punti fondamentali alla capolista.

I TOP

Dimarco (Inter): L’uomo della provvidenza nel primo tempo. Sblocca una partita che si stava facendo rognosa con un inserimento dei suoi al 42′, trovando il gol (convalidato dal VAR) con un tiro che sorprende il portiere sul suo palo. Sempre propositivo sulla fascia, è una certezza, anche energetica: a stargli dietro si fa davvero una grandissima fatica

Thuram (Inter): Entra al 79′ al posto di Pio Esposito e ha il merito enorme di sigillare il risultato nel momento più delicato, quando il Parma spingeva disperatamente per il pari. Freddissimo in contropiede al 97′, il suo gol scaccia i fantasmi di una beffa atroce, visto che la vittoria più rotonda poteva maturare molto prima. Particolare non banale: Marcus è nato proprio a Parma…

Bisseck (Inter): Uno dei più pericolosi nel primo tempo. Al 14′ sfiora l’eurogol con un destro da fuori che, deviato da Corvi, si stampa sulla traversa. Solido dietro e propositivo in avanti quando ne ha l’occasione, ha quell’allegra capacità di proporsi in avanti a grandi falcate che viene da pensare che sia uno dei fattori – uno dei tanti – che generano entusiasmo nella squadra capolista.

I FLOP

Sucic (Inter): Il suo errore al 68′ è da matita rossa e rischia di costare carissimo all’Inter. Solo davanti al portiere avversario, si divora il gol del 2-0 calciando clamorosamente a lato. Un’imprecisione che tiene in vita il Parma fino al 97′.

Lautaro Martinez (Inter): Serata opaca per il capitano e capocannoniere. Al 40′ ha sul piede la palla del vantaggio ma la spreca calciando debolmente e centrale dal cuore dell’area. Meno incisivo del solito, lascia il campo nel finale senza aver lasciato il segno, se non quello di un egoismo in alcune situazioni che potevano essere gestite decisamente meglio

Cutrone (Parma): Lo eleggiamo a simbolo della vacuità dei cambi di Cuesta. Con un’aggravante: l’inguardabile conclusione al volo dal limite dell’area, più che coraggiosa è apparsa come assurda.

