Pagelle Parma Torino 2-1: ecco i TOP FLOP e i voti della partita
TOP PARMA TORINO: Pellegrino e Ngonge
FLOP PARMA TORINO: Vlasic (Baroni)
LE PAGELLE PARMA TORINO:
Parma (3-5-2): Suzuki 6; Ndiaye 5.5, Circati 6.5, Del Prato 6.5; Valeri 7, Britschgi 7, Keita 6, Bernabe 6 (dall’81’ Estévez 6), Oristanio 6.5 (dal 58’ Benedyczak 6); Pellegrino 8 (dal 90+2 Đurić SV), Cutrone 5.5 (dall’81 Sørensen SV).
Allenatore: Cuesta 6.5
Torino (3-4-3): Israel 5.5; Coco 6, Maripan 5.5, Ismajli 6 (dal 77’ Adams SV); Lazaro 5.5, Casadei 6.5, Asllani 5 (dal 71’ Tameze 5.5), Nkounkou 5 (dal 70′ Biraghi 5); Ngonge 7, Simeone 5.5 (dall’87 Njie SV), Vlasic 5 (dall’87 Aboukhlal SV).
Allenatore: Baroni 4
Parma Torino 2-1: Pellegrino (doppietta) firma il sorpasso di Cuesta. Baroni la perde coi cambi e ora è a rischio
Moviola Parma Torino, l’episodio chiave del match
