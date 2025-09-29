 Pagelle Parma Torino: ecco i TOP FLOP e i voti della partita
Torino News

Pagelle Parma Torino 2-1: ecco i TOP FLOP e i voti della partita

1 minuto ago

Pellegrino

Pagelle Parma Torino: ecco qui i TOP i FLOP e i voti della partita delle 18e30 valida per la quinta giornata di Serie A 2025/2026

TOP PARMA TORINO: Pellegrino e Ngonge
FLOP PARMA TORINO: Vlasic (Baroni)

LE PAGELLE PARMA TORINO:

Le pagelle, i top e i flop di Parma Torino:

Parma (3-5-2): Suzuki 6; Ndiaye 5.5, Circati 6.5, Del Prato 6.5; Valeri 7, Britschgi 7, Keita 6, Bernabe 6 (dall’81’ Estévez 6), Oristanio 6.5 (dal 58’ Benedyczak 6); Pellegrino 8 (dal 90+2 Đurić SV), Cutrone 5.5 (dall’81 Sørensen SV).
Allenatore: Cuesta 6.5

Torino (3-4-3): Israel 5.5; Coco 6, Maripan 5.5, Ismajli 6 (dal 77’ Adams SV); Lazaro 5.5, Casadei 6.5, Asllani 5 (dal 71’ Tameze 5.5), Nkounkou 5 (dal 70′ Biraghi 5); Ngonge 7, Simeone 5.5 (dall’87 Njie SV), Vlasic 5 (dall’87 Aboukhlal SV).
Allenatore: Baroni 4

