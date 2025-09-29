Parma Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Parma Torino, allo Stadio Ennio Tardini il match valido per la quinta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

E’ il giorno della verità per Parma Torino. Dopo due inizi – inutile girarci intorno – rispettivamente complicati, ducali e sabaudi sono pronti a darsi battaglia in un match che tanto, tantissimo, potrà dirci sullo stato di salute delle due compagini. Appena 2 i punti conquistati dalla squadra di Carlos Cuesta, poco meglio (4) per quella allenata da Marco Baroni. Insomma, non ci resta che attendere il calcio d’inizio 18e30 del Signor Giuseppe Collu da Cagliari, poi tra le mura dello Stadio Ennio Tardini sarà tempo della penultima gara della quinta giornata di Serie A. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Parma Torino.

PARMA TORINO LIVE

Ancora qualche minuto di attesa, la diretta testuale di Parma Torino inizierà alle 18e30

PARMA TORINO LIVE

PARMA (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone.

Allenatore: Carlos Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone.

Allenatore: Marco Baroni