 Parma Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE
Connect with us

Parma News

Parma Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Published

2 minuti ago

on

By

Baroni 1

Parma Torino, allo Stadio Ennio Tardini il match valido per la quinta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

E’ il giorno della verità per Parma Torino. Dopo due inizi – inutile girarci intorno – rispettivamente complicati, ducali e sabaudi sono pronti a darsi battaglia in un match che tanto, tantissimo, potrà dirci sullo stato di salute delle due compagini. Appena 2 i punti conquistati dalla squadra di Carlos Cuesta, poco meglio (4) per quella allenata da Marco Baroni. Insomma, non ci resta che attendere il calcio d’inizio 18e30 del Signor Giuseppe Collu da Cagliari, poi tra le mura dello Stadio Ennio Tardini sarà tempo della penultima gara della quinta giornata di Serie A. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Parma Torino.

PARMA TORINO LIVE

Ancora qualche minuto di attesa, la diretta testuale di Parma Torino inizierà alle 18e30

PARMA TORINO LIVE

PARMA (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone.
Allenatore: Carlos Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone.
Allenatore: Marco Baroni

Related Topics:

Torino News

Formazioni ufficiali Parma Torino: le scelte di Cuesta e Baroni per la quinta di Serie A

Published

19 minuti ago

on

29 Settembre 2025

By

Baroni Inter Torino 1
Continue Reading

Parma News

Lucarelli sul Parma: «Molto più di una semplice squadra. Ricordo questa cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 giorni ago

on

24 Settembre 2025

By

Lucarelli 2
Continue Reading