Parma News
Parma Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE
Parma Torino, allo Stadio Ennio Tardini il match valido per la quinta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
E’ il giorno della verità per Parma Torino. Dopo due inizi – inutile girarci intorno – rispettivamente complicati, ducali e sabaudi sono pronti a darsi battaglia in un match che tanto, tantissimo, potrà dirci sullo stato di salute delle due compagini. Appena 2 i punti conquistati dalla squadra di Carlos Cuesta, poco meglio (4) per quella allenata da Marco Baroni. Insomma, non ci resta che attendere il calcio d’inizio 18e30 del Signor Giuseppe Collu da Cagliari, poi tra le mura dello Stadio Ennio Tardini sarà tempo della penultima gara della quinta giornata di Serie A. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Parma Torino.
PARMA TORINO LIVE
Ancora qualche minuto di attesa, la diretta testuale di Parma Torino inizierà alle 18e30
PARMA TORINO LIVE
PARMA (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino, Cutrone.
Allenatore: Carlos Cuesta
TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone.
Allenatore: Marco Baroni
Formazioni ufficiali Parma Torino: le scelte di Cuesta e Baroni per la quinta di Serie A
Lucarelli sul Parma: «Molto più di una semplice squadra. Ricordo questa cosa»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26...