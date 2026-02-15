Voti&Stats
Pagelle Parma Verona: brillano Bernabé e Pellegrino, Orban stecca! I VOTI
Pagelle Parma Verona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match del Tardini, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Parma Verona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:
VOTI PARMA: Corvi 6; Delprato 6, Circati 5, Valenti 6 (Ondrejka 6); Britschgi 5,5, Bernabé 7, Keita 6,5 (Nicolussi Caviglia 6,5), Sorensen 6 (Oristanio 6), Valeri 6,5; Strefezza 6,5 (Ordonez s.v.), Pellegrino 7.
VOTI VERONA: Montipò 6,5; Bella-Kotchap 6, Nelsson 5,5, Edmundsson 6,5; Belghali 5 (Akpa Akpro 6), Niasse 6 (Slotsager s.v.), Al-Musrati 6, Harroui 6,5 (Serdar s.v.), Bradaric 6; Bowie 6,5 (Sarr 5,5), Orban 4.
