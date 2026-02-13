Voti&Stats
Pagelle Pisa Milan, Loftus-Cheek la sblocca, Modric la chiude! In mezzo Loyola spaventa Allegri! I VOTI
Pagelle Pisa Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:
PAGELLE PISA MILAN
PISA – Nicolas 5; Canestrelli 5, Caracciolo 5.5, Bozhinov 5.5; Touré 7 (86′ Leris sv), Loyola 7 (91′ Durosinmi), Aebischer 5 (56′ Akinsamiro 6), Angori 6; Moreo 5 (86′ Piccinini sv), Tramoni 5 (56′ Iling-Junior 6); Stojilkovic 6.5.
MILAN – Maignan 6.5; Tomori 6, Gabbia 5.5, Pavlovic 5.5; Athekame 6 (77′ Pulisic 6), Fofana 5 (72′ Ricci 6), Modric 7, Rabiot 5, Bartesaghi 6; Loftus Cheek 6 (72′ Leao 5.5), Nkunku 5.5 (46′ Fullkrug 5.5 (90′ De Winter sv).
